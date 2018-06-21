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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP Lideri Kılçdaroğlu'ndan patates ve soğan fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama

CHP Lideri Kılçdaroğlu'ndan patates ve soğan fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama

açıklama

( İSTANBUL ) -- Kılıçdaroğlu: " Hükümet batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumunda" İSTANBUL

Tarım Hükümet Hayvan Basın Mensupları 


- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artan patates ve soğan fiyatlarının ardından iki ürüne ithalat izni verileceği açıklamalarıyla ilgili konuşarak, "Hükümet batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumunda" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün PERPA'da esnafı ziyaret ettikten sonra patates ve soğan fiyatlarının artması ve ardından patates soğan ithalatına izin verileceği açıklamalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı .CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 16 yılda saman, mercimek , canlı hayvan ithal edildiğini söyleyerek, "Şimdi de soğan ve patates ithal ediliyor. Akıl ve mantığın alabileceği bir iş değil bu. Bu ülkenin bereketli topraklarında üretim yapan insanların beş on kuruş kazanmasını hükümet engelliyor. Fiyatlar arttıysa hükümet sorumludur. Hangi gerekçeyle vatandaştan oy istiyor. Bu memleketi bu hale kim getirdi. Soğan patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patatesler düne kadar dereye dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükmet yok muydu? Memleketi bu hale getirdiler. Şimdi ithalat ediyorlar. Bu hükümet başka ülkelerin tarımına katkıda bulunuyor. Tarım üzerinde büyük oyun oynanıyor. Hükümet batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumunda"dedi.
(EK-EY
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