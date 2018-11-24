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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP'li vekile öğretmenler gününde tepki Haberi

CHP'li vekile öğretmenler gününde tepki Haberi

Tokat'ta düzenlenen öğretmenler günü töreni

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Makam Aracı Öğretmenler Günü Basın Mensupları 

-Programa katılan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
-CHP'li Durmaz'ın öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekinmesi
-CHP'li Durmaz'ın kendisine tepki gösteren öğretmenle aynı karede yer alması
-CHP'li Durmaz'ın basın mensuplarının soruları üzerine makam aracına binerken verdiği cevap

( TOKAT )- Tokat'ta öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'a bir öğretmen 'siyaset' yaptığı gerekçesi ile tepki gösterdi TOKAT

- Tokat'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'a bir öğretmen 'siyaset' yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü programı 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında yapıldı. İl protokolü ve öğretmenlerin katıldığı törende CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz kürsüye çıkarak konuşma yaptığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Salonda programı izleyen bir öğretmen "Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim. Bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Durmaz ise bu tutuma karşı "rica ediyorum" diyerek konuşmasına devam etti. Program sonrasında öğretmenlerle birlikte yapılan ikrama katılan CHP'li Durmaz, Kültür Merkezinin çıkışında öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenden ayrılarak makam aracına yönelen CHP'li Durmaz, basın mensuplarının yaşanan olayla ilgili sorularına "Ben Türk milli eğitiminin amaçlarını öğretmenlerin hak ettiği saygınlığı bulması noktasında herkesin ortak değerlerde buluşarak, 'geleceğimiz' dediğimiz öğretmenlerimize gerek özlük sorunları gerekse yaşam standartlarının ortak bir anlayışla iyileştirilmesini istemiştim. Bunun için iktidarı muhalefeti hepsi el ele verecek. Her birimizin bir öğretmeni var. Bu halis duygularda olmamız lazım. Söz konusu eğitim olunca herkesin ortak bir anlayışı. Başka bir şey yok" şeklinde cevap verdi. CHP'li Durmaz'a tepki gösteren öğretmen ise basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak "yorum yapmayacağım" dedi.

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