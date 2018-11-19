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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP’li Vekil Erdin Bircan, Selimiye Cami'de son yolculuğuna uğurladı Haberi

CHP’li Vekil Erdin Bircan, Selimiye Cami'de son yolculuğuna uğurladı Haberi

TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklaması

Yaşam Mücadelesi Başsağlığı Beyin Kanaması Yerel Seçimler Cenaze Namazı 

-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
-Muharrem İnce'nin açıklaması
-Bircan ailesine katılanların taziyeleri
-cenaze namazı
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- 4 aydır yaşam mücadelesi veren ve dün hakkın rahmetine kavuşan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Selimiye Cami’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanı Yıldırım, CHP’li İnce ve çok sayıda milletvekili ve partililer katıldı.
“Allah’tan rahmet diliyorum” TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “CHP Milletvekili Erdin Bircan, mağlum bir süre önce Iğdır’da parti faaliyetleri için gittiği Iğdır’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre doktorların tüm gayretine rağmen, çalışmalarına rağmen hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne baş sağlığı diliyorum” dedi.
“Parlamentomuzun çalışkan bir milletvekiliydi” Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Erdin bey parlamentomuzun çalışkan bir milletvekiliydi. Kendisine her zaman şükran borçluyuz. Her dönem kendisine saygı duyduk. Fakat elim bir rahatsızlık geçirdi. Uzun süre yaşama direndi. Yaşamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve son dönem de yerel seçimler de ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak anılan CHP’li Muharrem İnce de Bircan Ailesi’ne başsağlığı dileyerek, cami içerisinde açıklama yapmaktan kaçındı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bircan’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi olan Edirne’nin Enez İlçesi Hasköy beldesine götürüldü. Öte yandan, Bircan yaklaşık 4 ay önce partisinin çalışmaları için Iğdır’da bulunurken beyin kanaması geçirmiş ve Ankara’da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Bircan, dün sabah saat 09.15 sularında hayatını kaybetmişti.
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