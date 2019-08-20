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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
CHP’li Öztrak’tan MHP’li Büyükataman’a: “Üslubu beyan ayniyle insandır”

CHP’li Öztrak’tan MHP’li Büyükataman’a: “Üslubu beyan ayniyle insandır”

-Öztrak'ın açıklamalarından

( ANKARA ) ANKARA

Doğum Günü Basın Toplantısı Müzakere Kuruluş Yıldönümü Orman Alanı 


- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kayyum atamalarına ilişkin açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ı, “Cevap vermek istemiyorum. Üslubu beyan ayniyle insandır” sözleriyle eleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İzmir’deki yangınlarla ilgili Öztrak, “Yangınlarda, ormanlarla birlikte içimiz yanıyor. 700 hektar orman alanı yangında kül oldu. İktidar, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çağrısına uymalı ve yangın bitikten sonra bölgede derhal bir ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır” diye konuştu.
17 Ağustos depreminin yıldönümü olduğunu da hatırlatan Öztrak, “Büyük Körfez depreminin üzerinden koca bir 20 yıl geçti, depremin acısı hala yüreklerimizde. CHP olarak depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz, acılara yıllarca direnen ailelerimize de sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.
14 Ağustos’ta AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, “Adalet ve Kalkınma Partisi ve bu partiye gönül vermiş yurttaşlarımızı biz de buradan bir kez daha kutluyoruz. Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır. 17 yıldır iktidarda bulunan bir partinin doğum gününde böyle bir değerlendirme yapmak da kaçınılmazdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ABD ile sınırda bir güvenlik koridoru kurmaya hazırlandığını ifade eden Öztrak, “Yapılan bu müzakerelerde ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor. ABD ile Türkiye arasında güvenlikli bölge işini koordine edecek merkez, neden operasyon bölgesinde değil de Türkiye toprakları üzerinde kuruluyor? Kim kimi kontrol edecek” ifadelerini kaydetti.
Öztrak, dün Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile ilgili soruya ise, “Milliyetçi Hareket Partisinin Sözcüsü olarak açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum. Üslubu beyan ayniyle insandır” şeklinde yanıt verdi.
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