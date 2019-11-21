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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
CHP’li Öztrak'tan İYİ Parti’li Dervişoğlu’nun açıklamalarına cevap

CHP’li Öztrak'tan İYİ Parti’li Dervişoğlu’nun açıklamalarına cevap

-CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları

Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı 

--Detay görüntüler

( İZMİR )- “Bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum” İZMİR

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerine cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddialara da değindi. “Bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum” İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın Dervişoğlu, bizim de seçimde ittifak yaptığımız İYİ Parti’nin grup başkanı. Dolayısıyla ben bu ittifak çerçevesinde onun sözlerine kamuoyu önünde cevap vermeyi çok fazla doğru bulmuyorum; ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum” ifadelerini kullandı.
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