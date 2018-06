CHP'li İnce'nin kardeşine dayak davasında bu görüntüler konuşuldu

- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Yalova İl Genel Meclisi üyesi kardeşi CHP'li Hüseyin İnce,ye 7 ay önce yemek yediği restoranda 10 kişilik bir grup tarafından darp edilmesiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

Yalova Adliyesi 3 Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davaya Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce ve İnce'nin olaydan sorumlu tuttuğu CHP'li Yalova Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Halit Güleç katılmadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bir süredir Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Muharrem İnce'nin kardeşi, Hüseyin İnce'nin facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Paylaşımların ardından bir akşam üstü 2 arkadaşı ile birlikte bir restoranda yemek yiyen Hüseyin İnce aniden restorana giren kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. İnce'nin darp edilme anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde 2 arkadaşı ile birlikte yemek yiyen Hüseyin İnce'nin grubu farkedince ayağa kalktığı, karabalık grup içerisinden bir kişinin İnce'nin yüzüne yumruk attığı arbede sonrası yere düşen İnce'nin grup tarafından yerde de tekmelenerek darp edildiği görülüyor. Olaydan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i sorumlu tutan Hüseyin İnce kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar arasında Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in makam şoförü, belediyenin ambulans şoförü ve bir de hal müdürlüğü çalışanı olduğu belirtildi. Olayla ilgili dava dosyasının ilk duruşması dün Yalova Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç katılmadı. 10 kişinin ifade verdiği duruşmada olayın güvenlik kamerası görüntüleri konuşuldu. Mahkeme Başkanı duruşmayı diğer müşteki ve sanıkların dinlenmesi için 10 Temmuz 2018 tarihine erteledi. (UGR-