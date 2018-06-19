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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada - GAZİANTEP

CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada - GAZİANTEP

- Gaziantep 'te TRT ekibine bir grup partilinin sözlü ve yumruklu saldırı anına ait görüntüleri - İzmir'de 28 Mayıs 2018'te TRT aracına yönelik engelleme görüntüleri (arşiv)CHP'li grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Gaziantep 'te düzenlediği mitingi takip eden TRT ekibini taşıyan araca bir grup partili tarafından sözlü ve yumruklu saldırıda bulunulması cep telefonlarınca kaydedildiGAZİANTEP (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Gaziantep 'te düzenlediği mitingi takip eden TRT ekibini taşıyan araca bir grup partilinin sözlü ve yumruklu saldırısı, cep telefonu kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dün halka buluşan İnce'nin mitingini takip eden TRT ekibi, programın ardından Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nı kullanarak alanı terk etmek istedi.Bu sırada kurum aracına binen TRT ekibini gören ve ellerinde CHP flamaları bulunan bir grup, önce basın mensuplarını yuhaladı. Daha sonra ellerindeki parti flamalarıyla aracın ön camını kapatmaya çalışan gruptakilerden bazıları ise flama ve yumruklarla araca vurdu.Araçlarıyla olay yerinden uzaklaşan TRT çalışanları, yaşananları araç içerisinden de cep telefonuyla görüntüledi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'in Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca da 27 Mayıs'ta benzer bir saldırıda bulunulmuş, olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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