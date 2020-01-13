Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
CHP’li eski belediye başkanı Oğuz, terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

CHP’li eski belediye başkanı Oğuz, terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

-Arşiv görüntü kullanılabilir

( İZMİR ) - İZMİR

Tutuklama Kararı Belediye Başkanı Mahrem Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak. FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir’de tutuklanarak cezaevine gönderilen Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ’nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmıştı. Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuz, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkaran CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz’un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı