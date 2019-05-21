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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
CHP'li belediye başkan yardımcısına saldırı anı kamerada

CHP'li belediye başkan yardımcısına saldırı anı kamerada

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a saldırıdan güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik Kamerası Belediye Başkan Yardımcısı Polis Ekipleri Kışla Saldırı 

-Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'un ambulansa alınması
-Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'tan saldırı sonrası fotoğraflar

( MANİSA ) - 2 saldırgan Başkan Yardımcısının kolunu kırdı - Başkan Yardımcısına "Bu iş burada bitmedi" tehdidi MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle kolu kırılan Başkan Yardımcısı Koç hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrılarak 19 Mayıs Caddesi’nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında belediyeden çıkışları verilen Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Koç'un yanına gelerek hakaretler eşliğinde bir anda saldırıya geçen 2 saldırgan tekme ve yumruklarla Koç’u darp etti. "Bu iş burada bitmedi" Saldırı nedeniyle Koç yere düşerken, Mustafa C. ve Mehmet Y. Başkan Yardımcısı Koç'u darp etmeye devam etti. Koç'a gerçekleştirilen saldırı sırasında iki saldırganın "Bu iş burada bitmedi" dediği öğrenildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yardımcısı Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Saldırı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Koç'un kolunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırıyı lanetlediğini belirterek saldırının tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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