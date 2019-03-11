CHP'li adayın eşine saldırı

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( İZMİR -2) İZMİR



- İzmir'in Menemen ilçesinde Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, saldırıya uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Eşi Serdar Aksoy'un seçim çalışmalarına destek için CHP Menemen Kadın kolları ile birlikte yola çıkan Dilek Aksoy, randevulu ev toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Kazımpaşa mahallesine gitmek için yolda olduğu sırada arkalarından gelen araçlı kişilerin saldırısına uğradı. İddiaya göre Dilek Aksoy ve arkadaşları, araç içerisindeki O.E ve E.E’nin önce sözlü sonra fiili saldırıya maruz kaldı. Seçim çalışması için araçta bulunan kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, hakaret eden şahısları sakinleştirmek için araçtan indiği esnada fiziki saldırıya geçen şahıslar, Ülkü Elkatmış'ı tartakladıktan sonra Dilek Aksoy'un içinde bulunduğu aracın arka camını yumruk atarak kırdı. Saldırganların çevrede bulunan Menemenlilerin yardımı ile uzaklaştırılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğine giden Dilek Aksoy ifade verdi. Karakolda ifade sırasında AK Parti Menemen adayı Durmaz Bayraktar karakola gelerek Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve faillerin biran önce cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. "Tesadüf olduğunu düşünmüyorum" Dilek Aksoy, karakoldaki ifadesinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Partili kadın arkadaşlarım ve dostlarımla her zaman yaptığımız parti çalışması olan ev ziyaretlerinden birini gerçekleştirmek için ilçemizin Kazımpaşa Mahallesine gidiyorduk. Mahallede yaşayan, aynı zamanda partimizin kadın kolları yönetiminde olan Ülkü Hanım'ı arabaya aldık. Birlikte ev ziyareti için yola çıktık. O sırada ismini sonradan öğrendiğim bir şahıs yolumuzu keserek kendi aracının içinden küfür etmeye başladı.

Ardından tehdit ve hakarette bulundu. Arabadan hışımla çıkarak içinde bulunduğumuz aracın arka camına yumruk atarak kırdı. Mahallede yakılmış ateşler nedeniyle aracımızı bir süre hareket ettiremedik. Cam kırılma olayından sonra aracı ateşin üzerinden sürerek olay yerinden hızla uzaklaştık. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu mahalleye zaman zaman Ülkü arkadaşım ve diğer partili arkadaşlarımla birlikte ev ziyaretleri gerçekleştiriyorduk. Yani bu ziyaret ilk değildi. Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyorum." "Takipçisi olacağız" Dilek Aksoy'un ardından konuşan Serdar Aksoy da şunları söyledi: "Sonuç itibariyle demokratik bir yarış içerisindeyiz. Bu demokratik yarışa bir şekilde gölge düşürecek davranışlardan kaçınmak gerekir. Menemen siyasi tarihinde seçim arifesinde, kadına yönelik bu tarz bir saldırı hiç gerçekleşmemiştir. Bu bizim ilçemizde bir ilk oldu maalesef. Bu demokratik bir yarıştır ve bunu böyle görmek gerekir. Tabii ki gerekli suç duyurularında bulunuldu. Bunun sonuçlarına bakmak lazım. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak olayın takipçisi olacağız." Basın açıklaması esnasında CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan da hazır bulundu. Olayın duyulmasının ardından karakola gelen Menemenliler de olayı alkışlarla protesto ederek Aksoy ailesine destek verdi.

