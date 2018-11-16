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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse - TRABZON Haberi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse - TRABZON Haberi

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin konuşması - CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun'un konuşmasıCHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Kadına, çocuğa yönelik şiddet, taciz, cinsel istismar ve ihmal vakalarının sayısı her geçen gün artırıyor. Yerellerden güçlenerek, şiddetin, tacizin, cinayetlerin önüne geçecek güçteyiz"TRABZON (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Trabzon 'da düzenlenen "Karadeniz'de Kadının Mührü Var" bölge toplantısına katıldı.
Toplantıya Sinop, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Tokat, Çorum ve Samsun illerinden CHP'li kadınların katıldığı toplantıda konuşan Köse, yerel seçim öncesi bölge toplantıları düzenleyerek, kadınların seçim görüşlerine yer verdiklerini söyledi.

Köse, kadınların toplumdaki önemine değinerek, "Kadınlar, Cumhuriyet'in kazanıldığı Kurtuluş Mücadelesinde gerek cephede gerekse erkeklerle omuz omuza cephe gerisinde mücadeleye destek vermiştir. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar kadınlara tarihi sorumluluk yüklüyor." dedi.
Yerel seçimlerin önemli olduğuna vurgu yapan Köse, "Kadına, çocuğa yönelik şiddet, taciz, cinsel istismar ve ihmal vakalarının sayısı her geçen gün artırıyor. Yerellerden güçlenerek, şiddetin, tacizin, cinayetlerin önüne geçecek güçteyiz. Kadına yönelik şiddete karşı 'sıfır tolerans' anlayışıyla hareket ederek, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine son vermek için daha güçlü mücadele etmeliyiz." diye konuştu.
Köse, kadınların tüm baskılara rağmen meydanlarda olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Haykırmaya, kadına yönelik şiddetin hesabını sormaya devam edeceğiz. Dişimizle, tırnağımızla kazandığımız bu hakları öyle kolay kolay teslim etmeyeceğiz. Koyulaştırılmaya çalışılan karanlığa rağmen biz kadınlar süregelen mücadelemize umut vermeye devam edeceğiz. Kadın, ne zaman siyasette, yerel yönetimlerde, sendikalarda yani toplumun her alanında hak ettiği yere gelecek, hak ettiği şekilde yönetilecek. Demokrasi mücadelesine yapılacak en büyük katkı kadının özgürleşmesidir."CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ise bölge toplantısının Trabzon 'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, kadınlarla yerel seçimlerde CHP'nin izleyeceği yol hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölge Toplantısı Cinsel İstismar Yerel Seçimler Yerel Yönetimler Kız Çocuklar 

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