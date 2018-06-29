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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu - İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu - İSTANBUL

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasıCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkı milli duygularını sömürenlerden değiliz"İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz." dedi.
Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatını protesto etmek amacıyla, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili bildirisini partililerin katılımıyla Şişhane Meydanı'nda okudu.Süleyman Soylu'nun dün akşam yaptığı bir konuşmada kendisini hedef gösterdiğini öne süren Kaftancıoğlu, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz." dedi.
Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim." ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu, Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını söyledi.

Açıklamanın ardından Kaftancıoğlu, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Tazminat Davası Protesto İl Başkanları Şehit Cenazeleri Suç Duyurusu 

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