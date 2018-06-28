CHP İl Başkanı Çankır: Kimse bizim lider arayışımızla ilgili müdahale hakkına sahip değildir Haberi

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( AYDIN )- CHP İl başkanı Çankır, seçimi değerlendirdi AYDIN



- Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 2018 Cumhurbaşkalığı ve Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği basın toplantısında AK Parti'ye kast ederek "Kimse bizim demokratik bir lider arayışımızla ilgili müdahale hakkına sahip değildir" dedi.

Seçim sonrası ülke genelindeki illere ziyaret edecek olan Muharrem İnce'nin sahip çıkılıp kucaklanması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat geldiğini de belirten İl Başkanı Ali Çankır, "Partinizin HDP'ye destekleyerek Meclis'e taşınmasından dolayı tepki mesajı var mı?" sorusuna "Bize böyle bir tepki mesajı gelmedi" diye cevap verdi. Çankır, Aydın’da CHP’nin 30 bin oy kaybettiğini ve seçmenin mesajını aldıklarını ifade etti.

CHP İl binasında düzenlenen basın toplantısında CHP Genel Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye teşekkür eden Çankır, seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP Aydın İl Başkanı Çankır, “CHP 24 Haziran seçim sonuçlarında 30 bin oy kaybetmiştir. Bugün seçmenin bize verdiği mesajı biz irdeliyoruz, çok iyi okuyoruz. Parti olarak bu konunun irdelenmesini hassasiyetle yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bize bu seçimin verdiği mesajı iyi okuyarak 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin bu seçimde sahadaki gördüğü analiz ve eksiklikleri masaya yatırarak yerel seçimlerinde zaten yerelde iktidar olan CHP’yi daha güçlendirerek çıkmak için yola çıktık” dedi.

“İnce, Erdoğan’a Aydın’da % 6,5 fark atmıştır” Aydınlıların partilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Çankır, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin mitingine katkılarında ve sonrasında gösterdikleri teveccühleri için Aydınlılara teşekkür ediyorum. Bu sonucun Aydın’da getirdiği sonuç, en yakın rakibi Recep Tayyip Erdoğan’a, Muharrem İnce yüzde 6,5 fark atmıştır. Aydın halkı bu teveccühü göstermiştir” diye konuştu.

“AK Parti Aydın’da algı yönetiyor” AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra sahte bir zafer kutladığını ifade eden Çankır, “AK Parti 25 Haziran sabahından bu yana Aydın’da bir algı yönetmeye çalışıyor. Ben açıkçası sahte bir zafer mi ilan etmeyi amaçlıyorlar, bunu okumaya çalıştım. Bunu detaylı bir şekilde incelediğimizde AK Parti’nin Aydın’da yüzde üç oy kaybettiğini görüyoruz. Buradaki algı yönetimindeki tek sebebin yerel yönetimleri bazındaki önümüzdeki seçim döneminde bir algı yönetilmeye çalışıldığını da görüyoruz” açıklamasında bulundu.

