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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- CHP İBB adayı İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

- CHP İBB adayı İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

imamoğlu ziyaret detayları

Vitrin Saygı Duruşu Abrin Başkent Irak 

- genel detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan İmamoğlu ardından özel anı defterine not yazdı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Atatürk’ün özel anı defterini imzalayarak şunları yazdı; “Ülkemizin Kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Cumhuriyete, değerlerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin en önemli görevlendirme sürecinin ilk gününde, manevi huzurunuzda size, milletimize layık olma bilinci ile gelmiş bulunmaktayım. İstanbul kenti Türkiye’mizin 21'inci Yüzyılda Cumhuriyet’in temel değerleri ile en iyi şekilde yönetilme hedefi ile buluşabilmesi için şahsım, yol arkadaşlarım ve tüm İstanbul halkı ile sonsuz bir enerjiyle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Çok sevdiğinizi bildiğimiz İstanbul’a bir dünya başkenti, merkezi olduğu bilinci ve Türkiye’mizin vitrini, milletimizin kalbi olduğu bilinci ile nice güzel işler başaracağız. Cumhuriyet’in evlatları, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu kimliğinizle size söz veriyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyorum.” İmamoğlu, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ziyarete, milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. (HK-
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