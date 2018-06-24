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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oyunu kullandı - SAKARYA Haberi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oyunu kullandı - SAKARYA Haberi

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç'ın okula gelmesi - Engin Özkoç'un oyunu kullanması - Engin Özkoç'un açıklamalarıTürkiye sandık başında - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Ülkemizin tekrar demokratik parlamenter sisteme geçmesi bizim için çok önemli. İnsanlarımızın mutluluk, huzur içerisinde yaşamasını arz ediyoruz"SAKARYA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Sakarya 'da kullandı.Özkoç, annesi Gülser Özkoç'la oylarını kullanacakları Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokuluna geldi.1055 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özkoç, sandık görevlileriyle selamlaştı. Özkoç'un annesi Gülser Özkoç da aynı sandıkta oyunu kullandı.Engin Özkoç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 aydan beri alanlarda olduklarını ve ülkenin çok önemli bir seçime girdiğini söyledi.

Seçimlerin ülke için demokrasi sınavı olduğunu ifade eden Özkoç, "Ülkemin insanları büyük bir sağduyuyla sandığa gelip oylarını kullanıyorlar. Çok güzel bir seçim atmosferi geçirdik onun için tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçlar hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Atmosfer Karya Ülser 

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