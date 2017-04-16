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16 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri'

CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri'

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy verme işlemi tamamlandı. Türk Milleti tarihi referanduma 'Evet' derken gözler 8 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

16 Nisan Halk Oylaması Anayasa Kemal Kılıçdaroğlu 


Partililer referandumdan 'evet' çıkması sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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