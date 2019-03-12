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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret - BURSA İzle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret - BURSA İzle

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eve gelişinden detaylar - Evden detaylar - Evin bulunduğu mahalleden detaylarCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaretBURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa 'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi.Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.

Şehit Teröristler Şehit Ailesi 

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