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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın işçileri ziyaret etti - EDİRNE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın işçileri ziyaret etti - EDİRNE

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerle yemek yemesi - Ziyaretten detaylarEDİRNE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikada çalışan kadın işçileri ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, partisince Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının ardından, kentteki bir tekstil fabrikasına geçti.Öğle molasına çıkan kadın işçilerle yemekhanede yemek yiyen Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet etti.Yemekhanede işçi, aşçı ve çalışanlarla fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu, fabrikada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eğlenceye katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, öğle molasının ardından işe başlayan işçileri çalıştığı bölümlerde de ziyaret ederek, kadın işçilere kırmızı karanfil hediye etti.Kılıçdaroğlu, programın ardından kentten ayrıldı.

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