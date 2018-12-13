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( KOCAELİ )- “Buraya işçilere destek vermek için geldim” KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sendika üyesi olduğu iddiasıyla işten çıkartıldıkları fabrikanın önünde 213 gündür eylem yapan işçilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes şunu çok iyi bilsin ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım, hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 213 gün önce sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin işten çıkarıldıkları günden itibaren eylem yaptıkları fabrikanın önüne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Kocaeli milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, sendika üyeleri ve partilileri eşlik etti. İşçilerle tek tek selamlaşan Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Çalışanların anayasal hakları var. anayasada hiç kimsenin bir sendikaya zorla üye edilemeyeceği ve hiç kimsenin de bir sendikadan atılamayacağı yazıyor. Nasıl oluyor da sendikalaşmak isteyen bir grubun işine son veriliyor” dedi.

"Herkes şunu çok iyi bilsin ben fakirin yanındayım" İşçilerin her türlü anayasal haklara sahip olmalarına rağmen işten çıkartılmalarını kabullenemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Paris’te, Fransa'da, pek çok yerde 'İşte biz medeni ülkeyiz, biz model ülkeyiz, biz Avrupa Birliği üyesiyiz, biz Avrupa Birliğinin gerçekten önemli aktörlerinden birisiyiz' diyorlar. Türkiye'ye gelince 'Efendim sendika kurulmasın? Ne olacak, niye kurulmasın? Senin ülkende kuruluyor, orada hak var, hukuk var adalet var. Sendikalar da pekala patronla oturup sözleşme yapıyorlar. Türkiye'ye gelince 'Türkiye'de olmayacak.' Niçin? Şunu hiç kimse unutmasın, Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorlarsa mutlaka sonucunu alırlar. Herkes şunu çok iyi bilsin ben fakirin yanındayım, emekçinin yanındayım, alın teri dökenin yanındayım, hakkı, hukuku ve adaleti savunanların yanındayım” dedi.

“Buraya işçilere destek vermek için geldim” İşçilerin yanında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun emek en yüce değerdir. Emek kadar değerli bir şey yoktur. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim öğretiyorsa, kim evine helal ekmek götürüyorsa, benim başımın üstünde yeri vardır ve ben sonuna kadar onların haklarını savunacağım, her yerde ve her ortamda. Buraya işçilere destek vermek için geldim. Biz parti olarak her zaman her yerde her ortamda sizin yanınızda olacağız, sizin haklarınızı savunacağız. Biz patronlarla konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Sendikacı arkadaşlarımız diyorlar, 'Fransa'ya ulaştık', biz de ulaşmaya çalışacağız. Size haklarınız teslim edilinceye kadar sizin mücadelenizin yanında olacağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra yaklaşık yarım saat süren ziyaretini sonlandırarak fabrikadan ayrıldı.

