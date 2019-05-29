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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:'Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:'Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım”

-Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay

( ANKARA ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:"Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım” ANKARA


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Birlikte, kardeşçe yaşayalım” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydan’da düzenlenen iftar programına katıldı.
Ramazan ayının mübarek ve güzel bir ay olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu ayın barışın ve huzurun olması gereken bir ay olduğunu vurguladı. Bir arada ve kardeşçe yaşamak istediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Şanlı bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Bugün yüreğimizi yakan bir olay oldu 2 şehidimiz var. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı diğer aylarda olduğu gibi kavga ayı olmasın. Herkesin, güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun. En büyük arzum en büyük dileğim de budur” diye konuştu.
Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(ND-
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