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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz - HATAY Haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz - HATAY Haberi

- Toplantıdan detayCHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın konuşmasıHATAY (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Biz öyle veya böyle erken veya normal zamanında seçime gidiyoruz. Karşımızda ittifak kuran bir anlayış var. Biz bu ittifaka korku ve koltuk ittifakı diyoruz. Bizim kuracağımız ittifak ise geniş tabanlı halkın ittifakı olacaktır." dedi.
Yılmaz, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Hatay 'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, "Bizim din, inanç ve ibadet hürriyetine sonsuz bir saygımız var. Bu saygımız Cumhuriyet Halk Partisinin de temel ilkesidir." dedi.
Yılmaz, şöyle devam etti:"Biz öyle veya böyle erken veya normal zamanında seçime gidiyoruz. Karşımızda ittifak kuran bir anlayış var. Biz bu ittifaka korku ve koltuk ittifakı diyoruz. Bizim kuracağımız ittifak ise geniş tabanlı halkın ittifakı olacaktır. Biz bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin en önemli üç konusu nedir derseniz; bir tanesi sosyo - ekonomik gelişmişlik farklılıkları ve bunların yarattığı sorunlardır. Bunları çözmemiz gerekiyor. İkincisi Türkiye'yi demokrasi krizinden kurtarmamız gerekiyor. Üçüncüsü kutuplaşmayı ve etnik kimliklere sıkışmışlığı aşmamız gerekiyor. Bunları yaparsak bu konuda büyük bir ütopya yaratırsak, inançlı ve kararlı bir şekilde çalışırsak emin olun 2019 milletin zaferiyle sonuçlanır, millet kazanır, halkımız kazanır, ülke kazanır."Partililerin seçim hazırlıklarına şimdiden başlamalarını gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "İktidar ancak inançla çalışanlarındır. Aşkla, şevkle, milletin her kesimine dokunanların ancak başarabileceği bir şeydir." ifadelerini kullandı.Yılmaz, hükümetin Suriye politikasını da eleştirerek, Türkiye'nin çeşitli ülkelerden mültecilerin akınına uğradığını söyledi.

"Türkiye bugün doğudan, batıdan, güneyden gelen ve kendi ülkelerindeki çatışma ortamını terk edip kaçmak isteyen mültecilerin yığıldığı bir ülke haline dönüşüyor." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:"Afganlar, Pakistanlılar, Afrikalılar geliyor. Yetmedi Iraklı, Suriyeli, Yemenli geliyor. Siz Türkiye'nin kapılarını yatırımcılara açın, tacirlere, ticaret yapanlara açın, Mültecilere, bu ülkeye yük olacaklara açmayın. Eğer bu övünülecek bir şey olsaydı bunu sizden önce Avrupalılar yapardı. Norveç 8 - 9 bin mülteci aldı diye ballandıra ballandıra anlatıyor ve herkes takdir ediyor anları. Sen 3,5 milyon insanı içine almışsın seni kimse takdir etmiyor. Diyorsun ki 'Eyvah paramızı da vermiyorlar.' Bu mülteci konusu Türkiye'nin başına bela olacak. Türkiye'nin kaynakları gidiyor."

Çatışma Basın Toplantısı Yatırımcı Etnik Kimlik Hükümet 

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