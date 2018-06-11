Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: ’’ 24 Haziran’da Türkiye’de değişim zamanı’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: ’’ 24 Haziran’da Türkiye’de değişim zamanı’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın iftar programına katılması

Kutlay Allah 

-Yılmaz'ın konuşması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyerek, “24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı.’’ Dedi. CHP Ardahan Gençlik kolları tarafından düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ramazan bayramından sonra ikinci bayramı da 24 Haziranda yapacaklarını söyleyerek, ’’Bugün Ardahan halkıyla iftarda buluştuk. Ramazan ayının bütün ulviyetini bizde Ardahan’da yaşıyoruz. Halkımıza ve ulusumuza Ramazanımız hayırlar getirir ve tez zamanda bayrama kavuşacağız ve ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacağız inşallah.’’ Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ’’Hükumetin Türkiye’de yapacağı en güzel iyilik bir an önce demokratik bir seçim yapmayı içine sindirmesi, çıkan iradeyi de kabul etmesi ve Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerekiyor. 24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir miyad başlatacak? Demokrasinin yeniden kurumsallaşması, ayrışmasının yeniden bütünleşmeye dönderilmesi ve kutuplaşmaya son verilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için 24 Haziran bir miyat olacak ve biz de onun zaferini 24 Haziranda kutlayacağız. Hükumet koltuğunu korumak için Türkiye’yi ateşe atmaktan vazgeçmeli. Artık Türkiye’nin değerleriyle, insanıyla uğraşmaktan vazgeçmeli. Demokratik seçimi içine sindirmeli ve demokratik yapılması konusunda üzerine düşen herşeyi yapmalı. Çünkü bu değişim ona da yarayacaktır. En azından daha fazla nefret yığılmasını ve kendisine dönük bir nefretin oluşmasının önüne geçecektir. 24 Haziran’a herkesin hazır olması lazım. Artık iktidar değişiyor? Değişmez denilen iktidarın artık sonuna gelmiş durumda.’’ Şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı