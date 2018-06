CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: ’’ 24 Haziran’da Türkiye’de değişim zamanı’’

-Yılmaz'ın konuşması



- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyerek, “24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı.’’ Dedi. CHP Ardahan Gençlik kolları tarafından düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ramazan bayramından sonra ikinci bayramı da 24 Haziranda yapacaklarını söyleyerek, ’’Bugün Ardahan halkıyla iftarda buluştuk. Ramazan ayının bütün ulviyetini bizde Ardahan’da yaşıyoruz. Halkımıza ve ulusumuza Ramazanımız hayırlar getirir ve tez zamanda bayrama kavuşacağız ve ikinci bayramı da 24 Haziran’da yapacağız inşallah.’’ Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, ’’Hükumetin Türkiye’de yapacağı en güzel iyilik bir an önce demokratik bir seçim yapmayı içine sindirmesi, çıkan iradeyi de kabul etmesi ve Türkiye’de her kesin değişime hazır olması gerekiyor. 24 Haziran’da Türkiye’de değişim olacak. Herkes hesabını ona göre yapmalı ve o yönde çalışmalı. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir miyad başlatacak? Demokrasinin yeniden kurumsallaşması, ayrışmasının yeniden bütünleşmeye dönderilmesi ve kutuplaşmaya son verilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için 24 Haziran bir miyat olacak ve biz de onun zaferini 24 Haziranda kutlayacağız. Hükumet koltuğunu korumak için Türkiye’yi ateşe atmaktan vazgeçmeli. Artık Türkiye’nin değerleriyle, insanıyla uğraşmaktan vazgeçmeli. Demokratik seçimi içine sindirmeli ve demokratik yapılması konusunda üzerine düşen herşeyi yapmalı. Çünkü bu değişim ona da yarayacaktır. En azından daha fazla nefret yığılmasını ve kendisine dönük bir nefretin oluşmasının önüne geçecektir. 24 Haziran’a herkesin hazır olması lazım. Artık iktidar değişiyor? Değişmez denilen iktidarın artık sonuna gelmiş durumda.’’ Şeklinde konuştu.