CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:“İnsan beyni vatan toprağı kadar kutsaldır”

-salonda bulunanlarla tokalaşma

-genel başkan yardımcısı kaya konuşması



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’de Çağdaş Yaşam Derneği tarafından düzenlenen ‘Eğitimin Güncel Sorunları’ adlı söyleşiye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “İnsan beynini biz vatan toprağı kadar kutsal kabul ediyoruz. İnsan beyninin işgaline karşıda mücadele göstermeliyiz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘Eğitimin Güncel Sorunları’ adlı söyleşide eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Kaya, “Türkiye’de 13 yıllık eğitimi zorunlu hale getirmezseniz 4+4+4’le bu işi çözebileceğinizi aslında alacağınız yol eğitimle hesaplaşma yoludur. Öğretmen yetiştirmeden eğitimi gerçekleştirme şansınız yok. Demokratik, bilimsel bir eğitim sistemi yapacaksanız, önce öğretmenin donatılması gerekiyor. Öğretmenine sahip çıkmayan bir toplum eğitimine sahip çıkamaz. Cumhuriyet eğitimle kurulmuştur. Neyle kurulmuşsa da onunla yıkılır. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum eğitimin temeline dinamit koymaktır” diye konuştu.



