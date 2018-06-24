CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak oyunu kullandı - TEKİRDAĞ Haberi
- Faik Öztrak'ın gelişi - İşlemlerini yapıp oy kullanması - Faik Öztrak ile röportajTEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Tekirdağ 'da kullandı. Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesinde 1409 numaralı sandıkta oy veren Öztrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülkeye istikrar ve huzur getirmesini diledi.Öztrak, "Bu seçim cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisi. Bugün siyasetçiler susuyor, seçmenler konuşuyor. Akşam sonuçları göreceğiz. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten de oyunu Faik Öztrak ile aynı sandıkta kullandı.