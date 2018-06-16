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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç: ' Zalimin toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor' Haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç: ' Zalimin toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor' Haberi

Ahmet Haluk Koç konuşması

( ANKARA ) CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç: " (Yavru köpek vahşeti) Zalimin toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor" ANKARA

Sosyal Medya Yavru Köpek Köpek Akalan Ormanlı 


- CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç Sakarya'da yaşanılan yavru köpek vahşetine tepki gösterdi. Koç, "Teröre karşı duruş, şiddete karşı duruş olduğu gibi hayatın her alanında da vahşete baskıya karşı durmamız gerekiyor. İnşallah toplumu çok yaralayan Sapanca'daki olayın, zalimin de yakalanıp layık olduğu şekilde toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor" dedi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek tüm Türkiye'nın yüreğini sızlattı. İstanbul Ataşehir'de tedavi altına alınan yavru köpek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Gerçekten çok üzgünüz. Elimizden gelen herşeyi yaptığımız beirtmek isteriz. Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik" açıklamasında bulunmuştu. Siyasi partilerden de yavru köpeğe yapılan zulüm ile ilgili tepkiler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, Ramazan Bayramı nedeniyle barış ve huzur temenni etti. Şiddetin toplum hayatına çok fazla girdiğini dile getiren Koç, "Bunu yapanın mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Teröre karşı duruş, şiddete karşı duruş olduğu gibi hayatın her alanında da vahşete baskıya karşı durmamız gerekiyor. İnşallah toplumu çok yaralayan Sapanca'daki olayın, zalimin de yakalanıp layık olduğu şekilde toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor" diye konuştu.
(JA-BC -
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