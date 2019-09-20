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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya - ADANA Haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya - ADANA Haberi

- Salondaki masada oturan katılımcılar - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın konuşmasıADANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek." dedi.
Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ciddi bir oy farkıyla kazanmalarına rağmen, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi nedeniyle sevinç yaşayamadıklarını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da daha sonra, 23 Haziran'da kazandıklarını vurgulayan Kaya, "Bu başarıda imzası olan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum." diye konuştu.
Suriye politikasının çöktüğünü ileri süren Kaya, şöyle devam etti:"Bunu gördük ve 28 Eylül'de, İstanbul'da bir Suriye konferansı düzenliyoruz. Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek." - "Seçim olacakmış gibi örgütümüzü hazırlayacağız"Parti çalışmaları hakkında bilgi veren Kaya "Biz, yarın ölecekmiş gibi ibadet edeceğiz, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışacağız. Yani, baskın bir seçim olacakmış gibi hem örgütümüzü hem kendimizi hazırlayacağız ama 5 yıl sonra yeni bir seçim olacakmış gibi de kendi programımızı hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.Kaya, Adana 'da bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarının ardından çıkan olaylara ilişkin de "Olayın kendisi Adana 'daki huzuru bozmaya yönelik hamlelerdir. Devletin görevi, bu tür konularda tedbirini iyi almaktır. Halk, kendi sorununu kendisi çözmeye başlarsa, bunun sonunu getiremeyiz. Burada sağduyulu davranmak zorundayız. Göç edip buraya gelenler, kendi istekleriyle burada değil. İster Suriye'den gelsin, ister başka kentten." değerlendirmesinde bulundu.

Cinsel İstismar Basın Toplantısı Toplantı Konferans Yerel Seçim 

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