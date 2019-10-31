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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi

Partililer tarafından karşılanması

Asad Urus Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Açıklama
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis eden CHP eski Milletvekili Eren Erdem, infaz süresi göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararın ardından Silivri cezaevinden çıktı. FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem, hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurusu sonucunda mahkeme sanığın infaz süresi göz önüne alınarak Eren Erdem hakkında tahliye kararı verdi. Silivri Cezaevinden çıkartılan Eren Erdem’i tahliye kararı sonrasında CHP Silivri İlçe teşkilatı tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra partililer tarafından ailesi ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere ilçe teşkilatı binasına götürüldü.
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