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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
CHP Elazığ Milletvekili Erol mazbatasını aldı - ELAZIĞ

CHP Elazığ Milletvekili Erol mazbatasını aldı - ELAZIĞ

- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un mazbatasını almak için Elazığ Adliyesi'ne gelişi - Erol'un partililerle selamlaşması - Erol'un mazbatasını alması - Erol'un konuşması - DetayCHP Elazığ Milletvekili Erol mazbatasını aldıELAZIĞ (AA) - CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ 'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, il seçim kurulundan mazbatasını aldı.27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den Elazığ milletvekili seçilen ve olağanüstü kurultay için genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını açıklamasının ardından Parti Meclisi toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Erol, partililerle birlikte geldiği Elazığ Adliyesi'nde mazbatasını aldı.Erol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 41 yıl sonra Elazığ 'dan milletvekili çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aldığı mazbatanın sadece kendisinin değil kendisine inanan ve destek veren herkesin mazbatası olduğunu ifade eden Erol, "Bu yalnızca bir milletvekili mazbatası değil bir şeref ve onur abidesidir. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.
Bundan sonraki süreçte vatandaşlara hizmet için çalışacaklarını söyleyen Erol, şöyle devam etti:"41 yıl aradan sonra Elazığ 'dan milletvekili seçilmenin onurunu ve şerefini bana yaşatan bütün partililere ve hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere şunun sözünü veriyorum. Tunceli milletvekili olarak onurlu bir şekilde Elazığ 'a geldim, şerefle ve gururla Elazığ 'dan tekrar parlamentoya geri dönüyorum."

Toplantı Oturma Eylemi Milletvekili Parlamento 

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