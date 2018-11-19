CHP Edirne Vekili Bircan, son yolculuğuna doğduğu köyünde uğurlandı

--helallik alınması

--mezarlığa gidiş

--cenazenin gömülmesi



( EDİRNE )- CHP Vekili Bircan toprağa verildi EDİRNE



- Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne’nin Enez İlçesi’ne bağlı Hasköy’de toprağa verildi.

Muharrem İnce’nin kurultay çalışmaları sırasında Iğdır’da geçirdiği Beyin Kanaması sonucu Ankara’da 4 aydır tedavi altında olan ve dün gece hayatını kaybeden Erdin Bircan, Edirne Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından doğduğu köy olan Edirne’nin Enez İlçesine bağlı Hasköy’e getirildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de katıldığı cenaze töreninde, Erdin Bircan’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, Hasköy Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine İnce’nin yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile çevre ilçelerin Belediye Başkanları ile parti yöneticileri, Bircan’ın milletvekili arkadaşları ile ailesi ve yüzlerce kişi katıldı.

Cami önünde alınan helallikten sonra Erdin Bircan’ın cenazesi, köy mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze gömülene kadar köyden ayrılmayan Muharrem İnce daha sonra ise köy kahvesinde köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.

