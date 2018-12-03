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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP'den istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Uğur AK Parti'ye geçti - ŞIRNAK Haberi

CHP'den istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Uğur AK Parti'ye geçti - ŞIRNAK Haberi



- CHP'den istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur'un konuşması - Rozet takımı - AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın konuşmasıCHP'den istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Uğur AK Parti'ye geçti - Mehmet Uğur: - "Bugünden itibaren AK Parti'ye çalışacağım. Şırnak 'ta belediye başkanlığını alacağız"ŞIRNAK (AA) - CHP'den istifa eden eski Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur, AK Parti'ye katıldı.
Uğur, AK Parti Şırnak İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'ye geçtiğini, yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak gösterdiği Mehmet Yarka'ya destek vererek onun için çalışacaklarını söyledi.

Şırnak 'ta 22 yıl CHP İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Uğur, "Bütün ömrüm CHP'de geçti. Şırnak milletvekili olarak aday gösterilmeyince istifa etmiştim. Bugünden itibaren AK Parti'ye çalışacağım. Şırnak belediye başkanlığını alacağız." dedi.
24 Haziran'daki seçimlerden sonra CHP'den 120'ye yakın kişiyle istifa ettiklerini aktaran Uğur, "Bundan sonra yerimiz burası, yuvamız burası olacak." ifadelerini kullandı.AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da Mehmet Uğur'un Şırnak için bir değer olduğunu belirterek, Uğur'u partilerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Daha sonra Erkan, Uğur'a AK Parti rozeti taktı.

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