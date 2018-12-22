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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP’den ihraç dilen Öztürk Yılmaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler

CHP’den ihraç dilen Öztürk Yılmaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Milletvekili Öztürk Yılmaz açıklama

Sert Eleştiri Darbe Girişimi Irkçılık Kışla Irak 

-Baklaraklarla karşılamaya gelenlerden görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL ): "Birileri havalimanından 15 Temmuz'da tüydü"- “Diktatör bozması sensin” İSTANBUL

- CHP’den ihraç edilen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Atatürk Havalimanı’nda isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bu havaalanının benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri tüydü buradan, beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa 15 Temmuz’u kınayan kişiyim” dedi.
Bir süre önce CHP’den ihraç edilen Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara’dan İstanbul’a geldiği sırada Atatürk Havalimanı VİP bölümü çıkışında ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup vatandaş karşıladı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte havalimanından çıkan Öztürk burada kısa bir açıklamada bulundu. “O gece birileri tüydü buradan, beni bırakıp tüydüler” Kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden Öztürk Yılmaz, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşamı hatırlatan Yılmaz, “Bu havaalanının benim hayatımda çok önemli bir yeri var. O gece birileri tüydü buradan, beni bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa 15 Temmuz’u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. Hak kim, hukuk ne, siz kimsiniz. Sizin yaptığınız ırkçılıktır, adaletsizliktir, kanunsuzluktur, zorbadır. “Diktatör bozması sensin” Yine isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, ‘diktatör’ hatırlatmasında bulunan Öztürk Yılmaz, “Sen ikide bir diyorsun ki, ‘diktatör bozması’ diyorsun. Birilerine diktatör bozması diyorsun. Ve biz bunu kime dediğini biliyoruz. Şimdi ben sana söylüyorum. Diktatör bozması sensin. Ben bundan sonraki hayatımı ülkemin doğruları için harcayacağım. Benim başka bir hesabım yoktur. Herhangi bir menfaatim yok. Bu uğurda savaş vereceğim. Keser döner sap döner, gün olur devran döner” açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Bağımsız Milletvekili Yılmaz ve karşılamaya gelenlerin alkışları eşliğinde Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.
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