CHP'den Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi talebi Haberi

-CHP İl Başkanı Enver Kiraz konuşma

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( MALATYA ) MALATYA



- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ahmet Kaya’nın 62. doğum gününde memleketinde bulunan müzeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, sanatçının Fransa'nın Paris şehrinde bulunan mezarının Türkiye'ye getirilmesini istedi. 28 Ekim 1957'de Malatya'da işçi bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Sanatçı Ahmet Kaya 62’inci doğum gününde memleketi Malatya’da unutulmadı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve bir gurup partili, Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında bulunan Kültür Evindeki Ahmet Kaya odasını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP’li Kiraz, değerlerin yaşatılması adına hayata geçirilen müze nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür etti. Ahmet Kaya’nın kentin önemli bir değeri olduğunu ifade eden Kiraz, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya doğum gününü kutlamaya geldik. Ahmet Kaya bizim hemşehrimiz, önemli bir sanatçı. Toplumun bütün kesimlerinin büyük bir zevkle dinlediği bir sanatçımız. Onu saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi çağrısında bulunan Kiraz, “Buradan Malatya’dan önemli bir çağrı da yapmak istiyoruz. Mezarının Malatya’ya getirilmesini talep ediyoruz. Çünkü her değer tabi doğduğu topraklarda önemlidir. Ahmet Kaya hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Bu noktada yurt dışında olan mezarının memleketine getirilmesini yetkililerden talep ediyoruz” diye konuştu.

2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’nda açılan Malatya Kültür Evi’nde yer alan Ahmet Kaya odasında sanatçının balmumundan heykellerinin yanı sıra bazı kişisel eşyaları da sergileniyor.



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