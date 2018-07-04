CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: “CHP’de karışıklık yok. Kılıçdaroğlu ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var”

-- İnce'nin CHP İl Başkanlığında açıklaması

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-- İnce'nin İYİ Parti İl Başkanlığında açıklamaları

-- Atatürk evini ziyaret



( ERZURUM )- "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 sene sonra olacağına kimse garanti veremez, bakarsın 2 sene sonra oluverir" ERZURUM



- CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası teşekkür ziyaretini Erzurum’dan başlattı. Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ve yanındaki milletvekillerini CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, CHP Milletvekili Adayı Naci Turan ve CHP’li vatandaşlar tarafından karşılandı. CHP İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, “Bir seçim kampanyasını geride bıraktık kampanyada sloganımız, “Hepimizin Cumhurbaşkanı”ydı. Hepimizin Cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan memleketin sorunlarına kafa yoran 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan daha fazla 45 bin civarında oyumuz var ve yüzde 9,9 oranında aldık. Yani Erzurum’a gelseymişim barajı aşacakmışız” dedi.

Türkiye’nin okul öncesi çocuklarına sahip çıkamadığını belirten İnce, “Okulda ki çocuklarını da yerleştiremeyen bir ülke. Yani okul öncesinde ki çocukların başına her gün kötü olaylar geliyor okulda ki çocuklarımız da ne yazık ki yerleştirilemiyor. Türkiye’nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu bir dönemde çözüm olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

“9 Eylül yapacağım kampanyanın açılışını ilk Erzurum’dan yapıyoruz” 9 Eylül’de başlatılacakları ‘Türkiye’yi Gençlerle Yönetelim’ kampanyasının ilk açılışını Erzurum’dan yapacağını belirten İnce, “9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’da yapacağım. Bu kampanyanın adı Türkiye’yi Gençlerle Yönetelim’ kampanyası. CHP’nin şuanda 1 milyon 200 bin üyesi var, ben 9 Eylül 2018’den 9 Eylül 2019’a kadar yani 1 yıl içerisinde 18 yaş ile 35 yaş arasında 1 milyon 250 bin genci üye yapacağım. 15 milyon oy aldık hedefimiz 30 milyon oydur” ifadelerini kullandı. “CHP’de karışıklık yok” Son çıkan haberlere karşılık CHP’de herhangi bir karışıklığın olmadığını ifade eden İnce, “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile abi kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Eşlerimizle birlikte bir yemek yedik, ben genel başkana bir teklifte bulundum onu da basınla paylaştım. Karışma falan yok” dedi.

Daha sonra İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Muharrem İnce burada da açıklamalarda bulundu. “Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım” İnce, “Hepimizin Cumhurbaşkanı diye yola çıktık. CHP’nin adayıydım, tabi ki oy birliği ile beni aday gösterdiler. 41 yıl sonra 30 barajını geçtik. Önümüzde yerel seçim var. Bence bu ittifaklar devam etmelidir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez bakarsınız 2 sene sonra oluverir. Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım’’ açıklamalarında bulundu. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yanındakilerle birlikte Atatürk evini ziyaret etti. (ÇK-ÖB)

