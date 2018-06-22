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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
CHP Cumhurbaşkanı adayı İnce, Salih Bezci Camii'nde cuma namazını kıldı

CHP Cumhurbaşkanı adayı İnce, Salih Bezci Camii'nde cuma namazını kıldı

İnce'nin kafede oturması

Cuma Namazı 

-Vatandaşlarla sohbet
-Cuma namazı için camiye gidişi
-Genel ve detay

( ANKARA -HD) ANKARA

- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cuma namazı öncesi evinin yakınındaki bir kafede çay içip, simit yiyerek vatandaşlarla sohbet etti. İnce, daha sonra Salih Bezci Camii'nde cuma namazını kıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Büyük Ankara Mitingi nedeniyle geldiği Başkent'te, evinden çıkarak komşularıyla bir kafede oturdu. İnce, vatandaşlarla çay içerek, simit yedi. Daha sonra cuma namazı için evinin yakınında bulunan Salih Bezci Camii'ne yürüyerek giden İnce, namaz sonrası da komşularıyla sohbet edip kucaklaştı. İnce, bugün saat 18.00'de Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşecek Ankara Mitingi'nde halka seslenecek.
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