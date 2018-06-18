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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Bolu Milletvekili Özcan: 'Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor' - BOLU Haberi

CHP Bolu Milletvekili Özcan: 'Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor' - BOLU Haberi

CHP Bolu Milletvekili Özcan: "Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor" - BOLU - Detay - Muhtarlardan detaylar - Tanju Özcan'ın açıklamasıCHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan: - "Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi Cumhurbaşkanı olarak yönetecek"BOLU (AA) - CHP Bolu Milletvekili ve Bolu 1. Sıra Milletvekili Adayı Tanju Özcan, "Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi cumhurbaşkanı olarak yönetecek." dedi.
Özcan, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda yer alan bir restoranda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran'ın yüzlerinin güleceği en önemli günlerden biri olduğunu söyleyen Özcan, kendisinin 2011 seçimlerinde muhtarlara bir söz vermesinden ötürü ilk vereceği kanun tekliflerinden bir tanesinin muhtarlarla ilgili olacağını belirtti.
Özcan, Türkiye’deki 7,5 milyon orman köylüsünün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:"Bu yüzde 10’luk kesim yüzde 1 pay alamıyor. Ben bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1923’den bu yana orman köylülerinin sorunlarını meclis kürsüsünde en çok dillendiren milletvekili oldum. Tam 20 sefer bu konuyla ilgili konuşma yaptım. 24 Haziran’dan sonra orman köylüsünün gerçekten yüzü gülecek."Kendisinin çalışmak istediğini ve çalışmak için de yetkiye ihtiyacı olduğunu anlatan Özcan, "Bu noktada iktidar partisi temsilcisi olmak istiyorum. Yeni sistemi biliyorsunuz. Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi Cumhurbaşkanı olarak yönetecek. Muharrem İnce ile olan hukukumu da biliyorsunuz. Açık olarak söylüyorum." ifadesini kullandı.Konuşmasının sonunda ise partisinin vaatlerini muhtarlara bir kez daha anlatan Özcan, emeklilik yaşı ile ilgili sorunu çözeceklerini, Suriyeli vatandaşların ülkelerine geri gönderileceğini, asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını, emekliye birer maaş ikramiye vereceklerini ve en düşük emekli maaşının bin 500 lira olacağını söyledi.

Özcan'ın konuşmasının ardından CHP'nin 2. sıra milletvekili adayı Özer Özcan ve 3. sıra milletvekili adayı Hüseyin Cahit Çıngı da muhtarlara hitap ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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