CHP Belediye Başkanları Çalıştayı - Seyit Torun - AFYONKARAHİSAR
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşmasıCHP Belediye Başkanları Çalıştayı - Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı" - "Artık, Türkiye'nin nüfusu en çok, ekonomisi en büyük ve kentleşme seviyesi en gelişmiş şehirlerinin yerel yönetimleri CHP'dedir"AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarıştan en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı." dedi. Torun, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki May Otel'de düzenlenen programda konuşan Torun, CHP Belediye Başkanları Buluşması'nda birlikte üretecekleri ortak akıl ile düşünüp önlerindeki zorlu 5 yıl için yollarını çizeceklerini söyledi.
Birlikte düşünen, karar alan ve uygulayan yönetim anlayışı vizyonuyla hareket edeceklerini dile getiren Torun, şöyle konuştu:"2019 yerel seçimleri, zorlu ve sancılı bir yarış oldu. 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye son derece önemli bir sınavdan geçti. CHP, bu yarışta en başarılı parti olarak çıktı. Partimiz oy eşiğini yükseltti. Çıtayı yukarı taşıdı. 251 delegeyle seçmeni sandıkta tercihini sosyal demokrat belediyecilikten yana kullandı. Artık, Türkiye'nin nüfusu en çok ekonomisi en büyük ve kentleşme seviyesi en gelişmiş şehirlerini yerel yönetimleri CHP'dir. " - "Güçlü bir CHP ile yerel seçimlere hazırlanacağız"Torun, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini alarak büyük bir psikolojik üstünlük ele geçirdiklerini vurguladı.İstanbul seçimin yenilenmesiyle seçimin haksız, hukuksuz ve etik dışı iptali karşısında gösterdikleri serin kanlı ve öz güvende tutup ahlaki üstünlüğü de ele geçirdiklerini aktaran Torun, "Öncelikle hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız ve bu başarıda imzası olan herkese şükranlarımızı sunuyorum. İşte ortak akla, kazandığımız bu psikolijk ve ahlaki üstünlüğe önümüzdeki dönemde iş birliği, dayanışma ve birlikte öğrenme gibi kollektif ve uyumlu çalışma gücünü de ekleyeceğiz. Daha güçlü bir CHP ile yerel seçimlere hazırlanacağız. CHP olarak yerel yönetimlerde hep birlikte önemli bir başarıya imza attık. Artık unutmamalıyız ki bu sonucun ortaya çıkmasında rakibinin Türkiye'de yarattığı mevcut siyasi iklimde, AK Parti Belediyeciliğinin yanlışlarının da büyük payı var."Seçmenin kendilerine güvendiğini dikkat çeken Torun, "Bizden beklentileri ise çok yüksek. Belediyelerdeki başarımız ise, yerel seçimlerde de başarıya götürecektir. Belediye başkanları olarak sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Partimizin doğrudan halk nezdinde temsilcileri, elçileri, vitrini, sorunlusu ve görevlisi sizlersiniz. Gerçekten bizi başarıya taşıyacak olan sizlersiniz. Bu aynı zamanda partimizin ilklerini yerelde yurttaşlarımıza göstermek içinde çok önemli bir fırsattır. CHP olarak gelecek vizyonumuz çok açık ve aynı zamanda bizim için en önemli konu. Geliştireceğimiz mali, kapsayıcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile seçmenlerin güvenini kalıcı hale getireceğiz. Genel merkez olarak da sorumluluğumuzun farkındayız. Belediyelerimizin yanında olacağız. Bu süreçte çok titiz bir çalışma yürüteceğiz. Belediyelerimizin aracılıyla ülkemizdeki seçmenlerimizin en üst seviyede faydasını gözeteceğiz. Belediyelerimizin dönemsel ve finansal performanslarını, seçmenlerimizin belediyelerimizden memnuniyetini izleyecek. Belediyelerimizin ilham taşıyan vizyoner uluslararası tecrübelerle buluşturacak. Kaynak yaratma modellerini geliştirecek. İyi örnekleri reklam ve afiş çalışmalarıyla toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştıracağız." değerlerndirmesinde bulundu.
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