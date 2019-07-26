CHP Belediye Başkanları Çalıştayı -Detaylar- AFYONKARAHİSAR
- CHP Belediye Başkanları Çalıştayı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı salonuna girişi, - Belediye Başkanlarının İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmesi, - CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun salona girmesi, - Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna oturması - Salondan detay görüntülerAFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'ının açılış konuşmasını yaptı.
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