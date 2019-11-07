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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
China Railway Express, Edirne'ye ulaştı

China Railway Express, Edirne'ye ulaştı

- Trenin Kapıkule Gar'ına girişi - Gardan detaylar - Çin'in Şian kentinden elektronik aksam yüküyle yola çıkan, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen 820 metrelik yük treni, Marmaray'dan geçerek Edirne 'ye geldiEDİRNE (AA) - Çin'den yola çıkan yük treni China Railway Express, Avrupa'ya geçiş yapmak için Edirne 'ye geldi.Çin'in Şian kentinden elektronik aksam yüküyle yola çıkan, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen 820 metrelik yük treni Marmaray'ı kullanarak Edirne 'ye ulaştı. Edirne şehir garından kente giriş yapan tren buradaki işlemleri sonrası Avrupa'ya çıkış için Kapıkule Tren Garı'na ilerledi.İki kıta, 10 ülke aşarak 11 bin 500 kilometrelik yolunu Çekya'da tamamlayacak olan 42 tıra eşdeğer yük taşıyan yük treni, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemleri sonrası Bulgaristan'a geçecek.Tren son istasyonu Prag'da yüklerini indirecek.

Tron Yük Treni 

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