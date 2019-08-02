Chibok kızları devlet bursuyla eğitime başladı

Boko Haram Nijerya'nın kuzey doğusundaki bir okula girip 200 kız öğrenciyi alıkoyalı 5 yıl oldu. 2016 yılında 21, 2017 de ise 87 kız serbest bırakıldı, 100 civarında kız öğrenci ise hala kayıp. Özgür kalan kızlar tekrar Nijerya'nın kuzey doğusuna dönerek devletin verdiği bursla, yeniden eğitimlerine başladı. DW muhabiri Adrian Kriesch, eğitimine geri dönen öğrencilerden birinin babasıyla konuştu.
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