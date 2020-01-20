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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Change' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi Haberi

'Change' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi Haberi

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Çalıntı Araç Akalan Yurt Dışı Güvenlik Kamerası Araç Plakası 

-Arşiv Görüntüsü
-Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasından ekiplerin çıkışı
-Bursa polisinin baskın anı
-Baskında gözaltına alınan şüpheliler
-Ele geçirilen malzemeler
-Emniyetin bahçesinde sıralanan araçlar
-Araçların Drone ile havadan görüntülenmesi

( BURSA ) "Change" operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi- Bursa'da change operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa polisi tarafından change şebekesine yönelik yapılan operasyonda 2 bin güvenlik kamerası ve 5 bin emniyete kayıtlı aracın görüntüsü incelenerek 190 çalıntı araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı. Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi de emniyette sergilendi. Diğer yandan yakalanan 190 change yapılmış araç Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. Aralarında lüks arabaların da bulunduğu araçlar emniyetin bahçesini galeriye çevirdi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan Y.K., A.Y., F.Ş., R.P., Y.Y., A.Y., S.Ç., E.K., Ü.D., Ö.Ş., K.U., N.G., M.Ş.G., F.K. C.A. Y.A .ve Y.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)
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