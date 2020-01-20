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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- 'Change' operasyonunda 16 tutuklama

- 'Change' operasyonunda 16 tutuklama

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( BURSA ) - "Change" operasyonunda 16 tutuklama BURSA

Polis Akalan Yurt Dışı Araç Plakası Gesi 


- Bursa polisi tarafından change şebekesine yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklandı. 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı. Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi de emniyette sergilendi. Diğer yandan yakalanan 190 change yapılmış araç Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklandı. (AF
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