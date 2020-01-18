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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- 'Change' operasyonu Bursa emniyetini galeriye çevirdi

- 'Change' operasyonu Bursa emniyetini galeriye çevirdi

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasından ekiplerin çıkışı

Çalıntı Araç Yurt Dışı Güvenlik Kamerası Araç Plakası Lüks Otomobil 

-- Bursa polisinin baskın anı
-- Baskında gözaltına alınan şüpheliler
-- Ele geçirilen malzemeler
-- Emniyetin bahçesinde sıralanan araçlar
-- Araçların drone ile havadan görüntülenmesi

( BURSA ) - "Change" operasyonu Bursa emniyetini galeriye çevirdi- Bursa polisinden dev change operasyonunda 190 çalıntı araç yakalandı- Bursa polisi change operasyonunda rekor kırdı BURSA

- Bursa polisi tarafından change şebekesine yönelik yapılan operasyonda 2 bin güvenlik kamerası ve 5 bin emniyete kayıtlı aracın görüntüsü incelenerek 190 çalıntı araç ele geçirildi. Emniyetin bahçesinde sergilenen bir çoğu lüks otomobil bahçeyi galeriye çevirdi. 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları, hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 16 kişi yakalandı. Bursa'da şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi de emniyette sergilendi. Diğer yandan yakalanan 190 change yapılmış araç Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Aralarında lüks arabaların da bulunduğu araçlar emniyetin bahçesini galeriye çevirdi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan Y.K., A.Y., F.Ş., R.P., Y.Y., A.Y., S.Ç., E.K., Ü.D., Ö.Ş., K.U., N.G., M.Ş.G., F.K. C.A. ve Y.Ö.'nün emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Change operasyonun halen devam ettiği açıklandı. (HG-MŞ)
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