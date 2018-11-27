Cezayirli cinayetinde yeni gelişme

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( İSTANBUL )- Esenyurt’ta saklanan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı İSTANBUL



- Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Y.M. cinayetiyle ilgili Esenyurt'ta 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Hacıahmet Mahallesi'nde geçen hafta meydana geldi. Cezayir uyruklu göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık çetesi üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.M. bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şekilde evden kaçan Y.M., yakınlardaki bir inşaatın güvenlik kulübesine saklandı. Kendisini takip eden kişilerce yakalanan Y.M. burada tekrar saldırıya uğradı. Sopalarla dövülen ve bıçaklanan Y.M., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti soruşturan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Esenyurt'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, cinayet zanlısı 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan cinayet zanlıları işlemlerin ardından adliye ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., H.R., M.K ve Y.B. "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla K.C. de "suçluyu kayırma ve saklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Y.M.'nin olay günü cesedinin üstünden çıkan Saidani Hocine adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.

