- Cezayir'de yolcu otobüsleri çarpıştı: 12 ölü, 46 yaralı

-Kazadan detay



( CEZAYİR ) CEZAYİR



- Cezayir'de iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. El Oued eyaletinde gece saatlerinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin durumu ağır olmak üzere 46 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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