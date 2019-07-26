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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezayir'de Buteflika rejimi karşıtı protesto (2) - CEZAYİR

Cezayir'de Buteflika rejimi karşıtı protesto (2) - CEZAYİR



: - Merkez Postane Meydanı'nda toplanan Cezayir liler - Slogan atan göstericiler - Cezayir bayrağı ve pankartlar taşıyan göstericiler Cezayir 'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve devlet sisteminde köklü değişiklikler yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.
Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da başkent Cezayir ve birçok kentte devam etti.Önceki haftalara göre katılımın daha düşük olduğu görülen gösterilerde, Buteflika rejimini temsil eden isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi."Buteflika rejiminin kalıntılarıyla" diyalog yapılmasını istemediklerini ifade eden eylemciler, "Diyaloğa hayır", "Karar verici olan halktır" şeklinde sloganlar attı.Gösterilerde ayrıca son haftalarda gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasının istendiği pankartlar da taşındı.

İstifa Protesto Diyalog Başkent Irak 

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