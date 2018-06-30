Cezaevlerinde ara eleman yetiştiriliyor - SAMSUN İzle
- Cezaevlerinde üretilen ürünler sergisi - Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan'ın konuşmasıCezaevlerinde ara eleman yetiştiriliyor - Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan: - "Hükümlü ve tutuklularımız, unutulan meslekler ve el sanatları yapımında da görev almaktadır. Ayrıca teknolojik anlamda yaptığımız yatırımlarla hükümlüler, cezaevinden çıktıktan sonra bu anlamda özel sektörün aradığı ara elaman olmaktadır" - "Sanayi sektöründen el sanatlarına, ayakkabıcılıktan tekstil ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet göstermekteyiz"SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, cezaevlerinde mesleki eğitim verdiği tutuklu ve hükümlüleri özel sektörün aradığı ara eleman haline getiriyor.Türkiye genelinde 59 cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler, Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun farklı meslek gruplarında açtığı mesleki eğitimlerde ara eleman olarak yetiştiriliyor.Başta hayvancılık olmak üzere pek çok alanda cezaevlerinde mesleki eğitim alan tutuklu ve hükümlüler, ürettikleri ürünlerin satılmasıyla kar payı alıyor.Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine, suç işleyenlerin cezalarını çekmesinin yanı sıra topluma kazandırılması için cezaevlerinde iş yurtları açtıklarını söyledi.
Türkiye'de 20 yıldır tutuklu ve hükümlülerin iş yurtlarında meslek öğrendiğine dikkati çeken Atan, "İş yurtları dünyada örnek olacak bir projedir. Tutuklu ve hükümlülerin meslek edinmesi veya mevcut mesleklerini yapma imkanı bulması gibi ciddi bir felsefe ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle her suçlu ve hükümlüyü birer insan görerek onları faydalı bireyler haline getirmeyi amaç edindik." dedi. Türkiye'de çıraklık eğitiminin günden güne erimeye maruz kaldığına işaret eden Atan, "Bu anlamda hükümlü ve tutuklularımız, unutulan meslekler ve el sanatları yapımında da görev almaktadır. Ayrıca teknolojik anlamda yaptığımız yatırımlarla hükümlüler, cezaevinden çıktıktan sonra bu anlamda özel sektörün aradığı ara elaman olmaktadır." ifadesini kullandı. - "Engelli çocuklarımızın eğitim materyallerini üreteceğiz"Atan, cezaevlerinde her sektöre yönelik üretim yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:"Tutuklu ve hükümlüler el sanatları, yöresel ürünlerin üretimi ve ustalık gerektiren mesleklerde eğitim almaktadır. Ayrıca teknolojik alanda da üretim yapılmaktadır. Ciddi anlamda hayvancılık yatırımları iş yurtları bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Gerek kasaplık, gerek hayvan bakımı, gerekse mandıra üretiminde eğitim verilmektedir. Marangozluk anlamında ciddi yatırımlar var. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde engelli çocuklarımızın eğitim materyallerini üreteceğiz. Yani sanayi sektöründen el sanatlarına, ayakkabıcılıktan tekstil ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Tekstil alanında eğitim gören bir hükümlümüz cezasını çekip çıktıktan sonra ütücülük, dikiş gibi tekstil üzerine her alanda iş imkanı bulabilmektedir. Özel sektörün bütün insanlarımıza bir değer olarak bakması, hükümlülerimizin eski hayatlarına değil, sektöre katkı sağlayacak bir eleman gözüyle bakması ve istihdamına öncelik vermesi gerekir." - Üretime katılanlara kar payı veriliyorHükümlü ve tutukların cezaevinde ıslah edilmesini ve hayata hazır halde gönderilmesini amaçladıklarını vurgulayan Atan, "Ayrıca hükümlü ve tutuklulara gündelik para ödüyoruz, ayrıca katma değer kattıkları süre içinde yıllık olarak kar payı veriyoruz. Bu kişilere kaza sigortası da yapmaktayız." diye konuştu. Atan, özel sektöre rakip olmadıklarının altını çizerek şunları kaydetti:"Kamu kurumları ile protokoller yapıyoruz. Burada amacımız özel sektör ile hükümlü ve tutuklularımızı bir araya getirerek kaliteli üretim yapmak. İhracat edebilmeyi de arzuluyoruz. Tutuklu ve hükümlülerin eğitiminde bulunan özel sektörün kendisi de ihracat yapabilir. Tahliye olduktan sonra hükümlüler, eğitim aldıkları alanda üretime devam ederek ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayabilirler."