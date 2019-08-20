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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı Haberi

Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı Haberi

-Şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Polis Hastane Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri 

--hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 'Nitelikli yağma ve parada sahtecilik' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Nitelikli Yağma ve Parada Sahtecilik' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezasını infaz ederken Kayseri Bünyan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.'yı yakaladı. Y.K., Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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