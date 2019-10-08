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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Şahısların arama yapılan eve getirilmesi, narkotimler arama yaparken görüntü, uyuşturucu maddelerden ve silahlardan görüntü

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- Çorum’da cezaevinden izinli çıkan bir hükümlü, narkotimlerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, yaptıkları çalışmalar sonucu M.D’nin F.G adlı şahsa uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Her iki şahsı gözaltına alan narkotik polisi, M.D. ve F.G’ye ait evlerde yaptıkları aramada 461 uyuşturucu hap, 55 gram susunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle işlem yapılan F.G., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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