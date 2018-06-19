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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıkıp cezaevindeki arkadaşlarının marketini soydular İzle

Cezaevinden izinli çıkıp cezaevindeki arkadaşlarının marketini soydular İzle

Nurettin Dağkuş ve Ramazan Demir'in polisler arasında yürümeleri

İstifa Akalan Para Kasası Çeyrek Altın Hırsız 

-Adliye binasına girişleri
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da cezaevinden izinli çıkan iki şahıs, cezaevinde birlikte kaldıkları arkadaşlarının marketinden çelik para kasasını çaldı. Zanlılar, polis tarafından yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesinde 13 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin D.(46) ve Ramazan D.(36), Bafra Yarıaçık Cezaevinden birlikte kaldıkları market sahibi Ali S.'nin iş yerini soymaya karar verdi. Cezaevinden izinli çıkan Nurettin D. ve Ramazan D., Ali S.'nin cezaevinde bulunmasından da istifade ederek geceleyin markete girip çelik para kasasını çaldı. Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine polis hırsızların tespiti için çalışma başlattı. Hırsızlık olayında kullanılan aracın plakası ve daha sonra da kiralık olduğu tespit edildi ve hırsızların içinde bulunduğu otomobilin Samsun'dan İstanbul'a gittiği tespit edildi. Nurettin D. ve Ramazan D. İstanbul dönüşü Samsun'a gelirken Ankara yolu üzerinde yakalandı. İçinde 10 bin dolar para ile 30 adet çeyrek altın bulunduğu ileri sürülen çelik kasa ise Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde içindekiler çalınmış halde atılmış olarak bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan Nurettin D. ve Ramazan D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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