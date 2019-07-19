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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu

Cezaevinden izinli çıkan şahıs karısını tüfekle vurdu

Yakalanan şahsın sivil polisler tarafından alınarak polis otosuna bindirilmesi

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Bisiklet Sivil Polis 

-Olay yerinden görüntüler
-Olayda kullanılan tüfek
-Yerde tüfeğe ait boş kapsül
-Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs eşini tüfekle vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Mevlit T.(45), eşi Ayla T.'yi (38) bisikletle bir süre takip ettikten sonra Eyüpsultan Sokak’ta tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayda kullandığı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçan Mevlit T. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin kovalamacısı sonucunda kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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